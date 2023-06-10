وزارة الفلاحة تفند بخصوص ماتم تداوله حول الثوم 

أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم بيانا تكذيبيا بخصوص منتوج الثوم وصعوبة تخزين الفائض.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك أنها تفند كل المزاعم التي أطلقتها قناة تلفزيونية خاصة عن شعبة الثوم. والتي توحي إلى كساد هذا المنتوج وصعوبة تخزين الفائض من الإنتاج.

وجاء في البيان: “تنفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رسميا كل المزاعم التي أطلقتها قناة تلفزيونية خاصة عن شعبة الثوم والتي توحي إلى كساد هذا المنتوج وصعوبة تخزين الفائض من الإنتاج”.

وتأكد الوزارة ان المعلومات التي تم بثها عن فلاحين في ولاية معروفة بإنتاجها العالي من هذا المنتوج تتعارض تماما مع الواقع. وكذا مع التدابير الإستباقية التي اتخذتها المصالح التقنية للوزارة.

كما أن كل الإجراءات العملياتية وكذلك الالتزامات بشراء فائض الإنتاج أوالكميات المعدة للضبط كانت قيد التنفيذ منذ شهر ماي المنصرم.

وأشارت الوزارة إلى وفرة منتوج الثوم جاءت نتيجة المجهودات المبذولة في الميدان بالإضافة إلى التحفيزات والمرافقة التي قدمتها الدولة لتوسيع المساحات المزروعة والتي حولت الجزائر في وقت وجيز من بلد مستورد لهذا المنتوج إلى بلد حقق الاكتفاء الذاتي مع إمكانية التصدير.

وأضاف البيان “فقد تم تحديد ما يقارب 60 منتجا ومتعاملا اقتصاديا تتوفر فيهم المواصفات والشروط التقنية المتعلقة بنوعية المنتوج القابل للتخزين وهذا بغية ضمان أفضل لظروف التخزين والحفاظ على الإنتاج”.