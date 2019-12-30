وزارة الفلاحة تقدم حلولا للفلاحين للتخلص من انهيار أسعار البطاطا

قدمت اللجنة الوزارة التي أوفدتها وزارة الفلاحة إلى ولاية الوادي، اليوم الإثنين، عدة حلول من أجل التخلص من انهيار أسعار البطاطا.

والتقت اللجنة الوزارية بعدة فلاحين الذين استعرضوا مشاكلهم في هذا المجال في حضور يوسف مرخوفي رئيس شعبة البطاطا بالوادي.

وقدمت وزارة الفلاحة، تعليمات لغرف التبريد لشراء كميات كبيرة من البطاطا في كل الغرف الولائية وتتصرف في بيعها وتصديرها وتخزينها.

كما أكدت ذات التعليمة أن الوزارة تتحمل مصاريف النقل لوصول البطاطا بأسعار مقبولة لولايات الجنوبية.

وتصل أسعار البطاطا في بعض الولايت الجنوبية على غرار تمنراست وايليزي إلى 70 دينار جزائري.

كما أن الوزارة تدرس فتح المعابر البرية لتسهيل عملية التصدير خاصة لدول الجوار، كما دعت الفلاحين للتنظيم عبر تعاونيات لتحديد وقت الزرع والجني والحفاظ علي توازن في السوق مع العرض والطلب.

وشددت اللجنة الوزارية على وجوب وضع برامج مسطرة للتصدير وعدم الإعتماد على الفائض من أجل التفكير في التصدير.

بالإضافة إلى ضرورة وضع تحفيزات ومرافقة إنتاج البطاطا للتحويل والصناعة التحويلية.