وزارة الفلاحة تقرر السماح باستيراد كتاكيت الدواجن

أعلنت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم الإثنين، السماح باستيراد كتاكيت الدواجن.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي التحكم في أسعار اللحوم البيضاء.

وجاء في بلاغ وزارة الفلاحة الموجة الى المتعاملين الاقتصاديين مستوردي مدخلات الدواجن، “أنه في اطار تموين السوق الوطني بالمواد الغذائية، لاسيما اللحوم البيضاء و بالاضافة لقائمة مدخلات الدواجن المرخصة للاستيراد والمتوفرة عبر بوابة الخدمات الالكترونية، يشرفني ان اعلمكم بفتح استيراد كتاكيت اللحم.”