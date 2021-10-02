 وزارة الفلاحة تكشف.. استقرار أسعار الدواجن سيكون خلال أيام

ترأس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، إجتماع تنسيقيا، حول شعبة تربية الدواجن، خصص لعرض وتقييم الوضع الحالي لهذه الشعبة.

وحسب بيان الوزارة، فقد أسدى الوزير تعليمات لكل الفاعلين لدراسة كل الفروع التي تكون الشعبة من اجل تحديد المشاكل المطروحة بصفة دقيقة.

ومن جانبه، أكد اعضاء المجلس المهني للشعبة، أنه ليس هناك تناقصا في وفرة الكتاكيت الموجهة لإنتاج الدجاج، معتبرين أن إرتفاع أسعارها راجع للمضاربة.

وفي سياق ذي صلة، أكد المتدخلون أن إستقرار أسعار السوق سيكون بداية من شهر أكتوبر الجاري، على حد ما جاء في بيان الوزارة الوصية.

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