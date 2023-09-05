وزارة الفلاحة تكشف موعد افتتاح موسم الصيد 2023 وتتخذ هذه الإجراءات!

قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،من خلال المديرية العامة للغابات، باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص افتتاح موسم الصيد لجعل النشاط فعالا.

ومن جملة هذه الإجراءات حسب بيان وزارة الفلاحة:

1. تنظيم الصيادين وتدريبهم للحصول على رخصة الصيد،

2. تنصيب المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية مع البدء في أشغاله،

3. تحديد مناطق الصيد المخصصة للإيجار بالمزارعة و ضبط حدودها،

4. إعداد مخطط الصيد.

وأضاف ذات البيان، أنه عليه وبمقتضى القانون رقم 07-04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق لـ 14 أوت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،و تنفيذا لنصوصه التطبيقية، وبصفتها تتولى رئاسة المجلس الأعلى للصيد و الثروة الصيدية تعلن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، عن موعد افتتاح نشاط الصيد لموسم 2023-2024، إبتداءا من تاريخ 15 سبتمبر 2023.

وذلك على حسب مخطط الصيد لكل ولاية الذي يحدد فترات الصيد،مختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها، والعدد الذي يسمح لكل صياد باصطيادها.

وعليه، فإن السيدات والسادة محافظي الغابات مدعوون لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تترتب عن افتتاح موسم الصيد و ممارسته في ظروف حسنة مع إتخاذ كافة الترتيبات الوقائية والأمنية الخاصة بسلامة الأشخاص وإحترام التوازن الإيكولوجي.