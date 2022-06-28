وزارة الفلاحة تمنع استعمال القمح الصلب و اللّين كمادة أولية لتغذية الأنعام
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء عن منع استعمال القمح الصلب والقمح اللين كمادة أولية لتغذية الأنعام.
وفي هذا السياق وجهت الوزارة بيانا لفائدة منـتجي الحبوب والموالـين، قالت أنه في إطار الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لإنجاح حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2021 -2022. ونظرا لأهمية المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وتقليص فاتورة الاستيراد، فإنه يمنع منعا باتا استعمال القمح الصلب والقمح اللين كمادة أولية لتغذية الأنعام.
وجاء قرار المنع ظرا لما ينجر عن هذا التصرف من تبذير لهذا المنتوج الاستراتيجي الموجه خصيصا للاستهلاك البشري.
كما دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كافة المنتجين إلى ضرورة التجند من أجل دفع محصولهم على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وكذا نقاط الجمع المسخّرة لهذا الغرض.
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وزارة الفلاحة: الإفراج عن التكاليف الإضافية وتكاليف نقل الحبوب المدعمة
وزارة الفلاحة: الإفراج عن التكاليف الإضافية وتكاليف نقل الحبوب المدعمة
كما أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه تم الإفراج عن تكاليف النقل والتكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعمة من طرف الدولة.
وأضافت وزارة الفلاحة في بيان لها اليوم السبت، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتأطير ومرافقة الفلاحين والمنتجين وتوفير التسهيلات اللازمة من اجل الرفع من قدرات الإنتاج والتخزين.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار الوزاري المشترك الذي يحدد السلم الجديد المتعلق بتسديد تكاليف النقل. والتكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعمة من طرف الدولة.
وأضاف البيان، أن تسعيرات تسديد تكاليف النقل. قد حددت تكاليف النقل عن طريق البر وفق سلم أسعار الوحدة خارج الرسوم بالنسبة لنقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة. كما حددت تكاليف النقل عن طريق السكة الحديدية التي تحسب وفق التسعيرة القانونية المعمول بها من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية والمطبقة على نقل الحبوب حسب كل عربة. كما حددت تكاليف النقل عن طريق البحر أوالجو التي تحسب حسب التسعيرة القانونية المعمول بها من طرف الناقل العمومي.
وفيما يخص تكاليف الشحن والتفريغ المرتبطة بالنقل، فإن التكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة تسدد بقيمة “20 دج” للقنطار. بالنسبة للشحن في شاحنة بأكياس أو عربة أوالتفريغ منها بالنسبة للمواقع غير الموصولة بشبكة السكة الحديدية.
كما تسدد التكاليف الخاصة بعمليات النقل الاستثنائية المرخص بها قانونا من طرف سلطة عمومية مؤهلة. تتم عبر المسافات التي تخضع للتبعات. على أساس وثائق تبريرية يقدمها المتعاملون المعنيون.
وأشارت الوزارة، إلى أن عمليات النقل الاستثنائية هي كل عمليات النقل التي لديها تبعات خاصة تعدل التخصيص الممنوح لحساب التوزيع بالتساوي لنفقات النقل المحددة ميزانيتها في قانون المالية للسنة المعنية. واستعمال نمط نقل ملائم أو طريق مكلف بالنسبة للحبوب المدعمة من ميزانية الدولة.
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