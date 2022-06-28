وزارة الفلاحة تمنع استعمال القمح الصلب و اللّين كمادة أولية لتغذية الأنعام

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء عن منع استعمال القمح الصلب والقمح اللين كمادة أولية لتغذية الأنعام.

وفي هذا السياق وجهت الوزارة بيانا لفائدة منـتجي الحبوب والموالـين، قالت أنه في إطار الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لإنجاح حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2021 -2022. ونظرا لأهمية المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وتقليص فاتورة الاستيراد، فإنه يمنع منعا باتا استعمال القمح الصلب والقمح اللين كمادة أولية لتغذية الأنعام.

وجاء قرار المنع ظرا لما ينجر عن هذا التصرف من تبذير لهذا المنتوج الاستراتيجي الموجه خصيصا للاستهلاك البشري.

كما دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كافة المنتجين إلى ضرورة التجند من أجل دفع محصولهم على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وكذا نقاط الجمع المسخّرة لهذا الغرض.

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