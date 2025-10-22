وزارة الفلاحة تنظم المؤتمر الوطني حول عصرنة القطاع

تنظم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يومي 27 و28 أكتوبر المؤتمر الوطني حول عصرنة القطاع الفلاحي، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

ويشهد هذا المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين المختصين في المجال الفلاحي. حيث سيتناول مجموعة من المحاور الاستراتيجية الهامة تشمل توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع مستويات الإنتاجية والمردودية. والاستغلال الأمثل للموارد المائية، وتحديث التجهيزات والبنية التحتية الفلاحية. وتطوير آليات التمويل الفلاحي، والرقمنة الشاملة للقطاع الفلاحي.

كما سيتطرق المؤتمر إلى إعادة هيكلة وتنظيم الوزارة والمؤسسات التابعة لها، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة العقار الفلاحي. والاعتماد على التكنولوجيا الحيوية لتطوير سلالات أكثر تكيفاً مع التغيرات المناخية.

يشار أن هذا المؤتمر يعكس رؤية جديدة للفلاحة ترتكز على التعاون بين الخبراء، والابتكار العلمي، والتقدم التكنولوجي من خلال تعزيز الحوار بين الباحثين و إطارات القطاع و الشركاء الإقتصاديين، و يهدف المؤتمر إلى إقتراح حلول عملية لتحقيق الأمن الغذائي، ورفع فعالية السياسات الفلاحية، وبناء قطاع فلاحي مستدام وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

