وزارة الفلاحة: تنظيم لقاءات جهوية خاصة بربط المستثمرات الفلاحية بالشبكة الكهربائية

أفادت وزارة الفلاحة، أنه سيتم تنظيم لقاءات جهوية خاصة بربط المستثمرات الفلاحية بالشبكة الكهربائية.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاءات ستكون في الفترة الممتدة من 1 الى 7 مارس بمشاركة مديريات المصالح الفلاحية وسونلغاز.

وأضاف البيان، أن هذه اللقاءات تندرج في إطار تجسيد ورقة الطريق القطاعية لفترة 2020-2024.

خاصة البرامج ذات الأولية من بينها برنامج الكهربة الفلاحية وربطها بالمستثمرات الفلاحية وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما أشار البيان الى تنصيب لجان مشتركة بين القطاعات المعنية بإنجاز هذا البرنامج خلال شهر جوان الفارط.

وذلك بغية إحصاء المستثمرات والمحيطات الفلاحية التي يجب ربطها بشبكة الكهرباء أو الطاقة المتجددة خاصة الشمسية.

وستمكن هذه اللقاءات بتحديد مفاهيم وكيفيات تنفيذ البرنامج ميدانيا ورفع الغموض والعراقيل الواردة وكذا المصادقة على قائمة المستفيدين.