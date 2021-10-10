وزارة الفلاحة: توفير كل الوسائل لإنجاح حملة الحرث والبذر لموسم 2021 -2022

عقد اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ومتابعة وتقييم حملة إنتاج الحبوب، اليوم الأحد، إجتماعا، برئاسة الأمين العام لوزارة الفلاحة، صالح شواكي، بمناسبة انطلاق حملة الحرث والبذر لموسم 2021 -2022.

وحسب بيان للوزارة، تم هذا اللقاء التأكيد على ضرورة توفير كل الوسائل الضرورية لإنجاح الموسم خاصة توفير البذور والأسمدة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستفادة من القروض الموسمية والعتاد الفلاحي وغيرها.

وحث الأمين العام أعضاء اللجنة على ضرورة المرافقة الفعلية للفلاحين طيلة هذا الموسم وهذا بتنظيم حملات إعلامية وإرشادية للتعريف على الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على غرار رفع الأسعار المرجعية للأسمدة المدعمة و تحيين نظام دعم مختلف أنظمة السقي المقتصدة للمياه وغيرها.

كما طلب الأمين العام من أعضاء اللجنة، بتكثيف الحملات التحسيسية لتوسيع المساحات المسقية واعتماد السقي التكميلي وإتباع المسار التقني المناسب لرفع الإنتاج والإنتاجية خاصة في ظل التغيرات المناخية و نقص تساقط الأمطار.

للإشارة، تتكون اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ومتابعة وتقييم حملة إنتاج الحبوب، من ممثلي الإدارات المركزية والمعاهد التقنية المعنية وممثلي عن الغرفة الوطنية للفلاحة والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي وبنك “البدر” وشركة تسويق المعدات و الآلات الفلاحية PMAT.

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