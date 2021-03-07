وزارة الفلاحة توقع اتفاقية شراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة

وقع وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة ضيافات نسيم، على اتفاقية إطار للتعاون.

وتدخل الشراكة في مجال ترقية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمصغرة في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية.

وتم الإمضاء على هامش الملتقى الوطني حول المرأة والمؤسسات الناشئة التي تنشط في القطاع الفلاحي، بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة.

وحضر الملتقى، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد الإطار العام لعلاقات التعاون والشراكة بين القطاعين من أجل ترقية إنشاء المؤسسات المصغرة وتطويرها في الإنتاج الفلاحي.

إضافة إلى ترقية وتثمين المنتجات الغابیة الخشبیة وغیر الخشبیة وتثمین المنتجات والخدمات التي توفرھا الأنظمة البیئیة الطبیعیة.

ویسعى الطرفان، خلال هذه الاتفاقية إلى نشر المعلومات ذات الصلة بأجھزة الدعم لإنشاء المؤسسات المصغرة في المجالات الفلاحیة والریفیة والغابیة.

وكذا المزایا الخاصة الممنوحة للأنشطة الفلاحیة، ومرافقة وتأطیر الشباب المقاول خلال مسار إنشاء مؤسساتھم المصغرة وتكییف ھذه المرافقة حسب الحاجة.

وتهدف الاتفاقية أيضا لتوفیر كل الإمكانیات المادیة والمعنویة للدفع بالشباب للاستثمار بالقطاع الفلاحي والسھر على دیمومة المؤسسات المنشأة.