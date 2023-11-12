وزارة الفلاحة: توقيع عقد شراكة بين الجزائر والصين في مجال التصدير والاستيراد

وقع المدير العام للمؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية “SARPA” على هامش المنتدى الصيني الإفريقي، عقد شراكة في مجال التصدير و الاستيراد بين الجزائر و الصين الشعبية، في إطار التبادلات التجارية بين المتعاملين من البلدين.

وأوضحت وزارة الفلاحة في بيانها أنه بتكليف من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شارك يوم السبت 11 نوفمبر 2023 بجمهورية الصين الشعبية. المدير العام للمؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية “SARPA” في أشغال المنتدى الصيني الإفريقي.

مشيرة أنه على هامش هذا المنتدى وقّع المدير العام عقد شراكة في إطار التبادلات التجارية. بين المتعاملين من البلدين في مجال التصدير و الاستراد بين الجزائر و الصين الشعبية.

وخلال هذا اللقاء قام مدير المؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية بزيارة العديد من المؤسسات الصينية. من أجل تطوير الشركات في المجال الفلاحي بصفة عامة وانتاج اللحوم البيضاء و الحمراء. بصفة خاصة في إطار التباحث من اجل تصدير منتجات اللحوم البيضاء المحولة إلى الصين الشعبية، حسب ذات البيان.

وللتذكير ، تم إنشاء المؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية ” SARPA ” تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من اجل ضبط و تنظيم الإنتاج لتموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مع التوجه نحو تصدير الفائض من هذه المنتجات الفلاحية.