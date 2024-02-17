وزارة الفلاحة تُجري عملية إحصاء نموذجية بـ6 ولايات

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن إجراء عملية إحصاء نموذجية على مستوى 6 ولايات، في إطار التحضيرات الخاصة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024.

وحسب بيان للوزارة، ستشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ابتداء من 18 فيفري الى غاية 03 مارس 2024، في إجراء عملية إحصاء نموذجية على مستوى 6 ولايات.

ويتعلق الأمر ببلدية عين زقمير “أدرار”، وعين ناقة “بسكرة”، وعين الإبل “الجلفة”، وواد تاغية “معسكر”، ودريعان “الطارف”، وحمر العين “تيبازة”.

وتهدف هذه العملية التجريبية إلى تقييم المخطط العملياتي الذي تم اعداده من طرف اللجنة التقنية ميدانيا. قصد التحقق من نجاعة هذا المخطط والوسائل البشرية والتقنية المسخرة لذلك. قبل تعميمه خلال الإحصاء العام للفلاحة الذي سيمس كل مناطق الوطن.