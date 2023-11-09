وزارة الفلاحة تُرخص استيراد اللحوم البيضاء مُؤقتا

أعلنت وزراة الفلاحة، اليوم الخميس، عن منح رخص لإستيراد اللحوم البيضاء. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار المؤقت يهدف لخفض الأسعار والتحكم في السوق.

هذا ووصلت اليوم الخميس، إلى ميناء الجزائر، 16 ألف طن من البقوليات الجافة. وأوضحت وزارة الفلاحة، أنه تم استيراد 10 آلاف طن من الحمص و6 آلاف طن من العدس.

كما أشارت وزارة الفلاحة، إلى أنه ستصل 5 آلاف طن من البقوليات الجافة من حمص وعدس إلى ميناء مستغانم يوم غد الجمعة.