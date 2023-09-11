وزارة الفلاحة تُلغي قرار استيراد اللحوم الحمراء المجمدة

ألغت وزارة الفلاحة قرار استيراد اللحوم الحمراء المجمدة، حيث سيخص فتح الإستيراد فقط لحوم البقر والغنم الطازجة والمبردة.

وجاء في بيان وزارة الفلاحة، انه تبعا لفتح استيراد اللحوم الحمراء، وفي اطار المتابعة الصحية لعمليات الإستيراد سيخص فقط لحوم البقر والغنم الطازجة والمبردة والمعبئة بالتفريغ الهوائي. حيث ان اجراءات الاستيراد وتكوين ملفات الطلبات، ودفاتر الشروط الجديدة المتعلقة باستيراد هذا النوع من المواد متوفرة وقابلة للتحميل عبر بوابة الخدمات الاكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية psl.madr.gov