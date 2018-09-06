وزارة الفلاحة: خضر وفواكه البليدة سليمة من الكوليرا

أكد مدير التنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة، محمد كسيرة، أن المنتوجات الفلاحية سليمة من بكتيريا “الكوليرا”.

واوضح كسيرة في تصريح لتلفزيون النهار، اليوم الخميس، أن وادي بني عزة بالبليدة، يمر على مناطق عمرانية وليس فلاحية.

وطمأن المتحدث، أن الوزارة قامت بالإجراءات اللازمة، وجندت مسؤوليها، حيث لم يتم تسجيل أي حالة لها علاقة باستهلاك الخضر والفواكه.

وأشار كسيرة، إلى أن لعدوى تنتقل بلمس الانسان للانسان او استهلاك المياه الملوثة بـ”الكوليرا”.

وقال إن “الجرثومة الكوليرا تموت بعد ساعتين بلا ماء،و لهذا لا يكون لها مفعول، ويجب فقط غسل الخضر والفواكه جيدا”.

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