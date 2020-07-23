وزارة الفلاحة: دفع مستحقات المزارعين في آجال لا تتعدى 72 ساعة

أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمدان تعليمات من أجل توفير جميع الظروف التي تسمح بالشروع في إجراءات دفع مستحقات المزارعين في آجال لا تتعدي 72 ساعة.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة فستضاف إلى هذه الإجراءات دراسة وضع إجراء الرقمنة والدفع المباشر في الحسابات البنكية للمزارعين خلال الحملة الجارية.

من جهة أخرى، نظمت تعاونيات الحبوب والبقول نفسها من أجل ضمان الخدمة 7 /7 ايام من الساعة الـ 6 صباحا الى الـ 08 ليلا من أجل تسلم المنتوج و هذا طيلة حملة الحصاد والدرس.

وأشار البيان، أنه وبهدف تسهيل حصول المزارعين على المدخلات الفلاحية ( بذور و أسمدة و قروض و تأمينات) تم فتح شباك موحد بين بنك الفلاحة و التنمية الريفية والصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية وتعاونيات الحبوب والبقول في بداية الحملة الجارية على مستوى التعاونيات التابعة للديوان الوطني المهني للحبوب .

كما وضعت هذه التعاونيات تحت تصرف المزارعين 3 مليون قنطار من الحبوب تم تسويق 2,6 مليون منها خلال الحملة الحالية، كما تم تخصيص 1,8 مليون قنطار من الأسمدة في إطار هذه الحملة تم تسويق 1,3 مليون قنطار منها.