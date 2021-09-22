وزارة الفلاحة: رفع السعر المرجعي للأسمدة الموجهة للفلاحة بداية من 1 أكتوبر

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن رفع السعر المرجعي للأسمدة الموجهة للفلاحة بلداية من الفاتح أكتوبر المقبل.

وحسب بيان للوزارة، فإن الزيادة جاءت بعد الإرتفاع المسجل في أسعار المدخلات الفلاحية على مستوى السوق الدولية. حيث قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رفع السعر المرجعي للأسمدة الموجهة للفلاحة. وهذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول أكتوبر 2021