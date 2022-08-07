وزارة الفلاحة.. رفع حالة التأهب وتفعيل المخطط الوطني لمكافحة حرائق الغابات

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن استمرارية حالة التأهب القصوى. وعن تعبئة كافة مستخدميها التابعين لأسلاك إدارة الغابات. وذلك في إطار التفعيل الدائم والمستمر للمخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات.

وحسب بيان للوزارة، أكدت من خلاله أنه وخلال موسم الاصطياف يجب التقيد بكافة الإجراءات الوقائية التي كانت محل حملات تحسيسية. وأضافت أن حماية الثروة الغابية والمحافظة عليها مسؤولية الجميع وتقتضي المزيد من الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية طيلة فترة موسم الإصطياف.