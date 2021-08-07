وزارة الفلاحة: زيادة مساحات زراعة القمح الصلب

قال مدير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، مسعود بن دريدي، أن القطاع سطر برنامجا خاصا لتطوير زراعة القمح الصلب. وزيادة حصتها ضمن المساحة الإجمالية الموجهة لزراعة الحبوب والمقدرة بأزيد من 3,5 مليون هكتار.

وكشف بن دريدي، أنه وفقا لتعليمات وزير الفلاحة عبد الحميد حمدان، فقد تم الشروع في عملية إحصاء المساحات الفلاحية المؤهلة لزراعة القمح الصلب على المستوى الوطني. لاسيما في المناطق التي تتوفر على كميات تساقط كافية ومصادر مياه للسقي التكميلي. حيث سيتم إعتماد خارطة توضح المناطق المؤهلة لزراعة القمح الصلب. بحيث سيستفيد الفلاح الذي يوجه نشاطه نحو هذه المناطق من دعم مالي.

وأوضح في ذات السياق، أن القطاع يعتمد برنامجا لتطوير زراعة الشعير لتموين الموالين بهذه المادة في ظل الظروف التي تمر بها السوق الدولية. وسيستفيد الفلاحون طيلة حملة الحرث والبذر من المرافقة التقنية من طرف المعاهد الفلاحية المنتشرة عبر التراب الوطني وإلى غاية الحصاد.