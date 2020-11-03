وزارة الفلاحة.. ضبط السوق والتصدير وتحديد واردات الحبوب لفرع البطاطا

سطرت وزارة الفلاحة خارطة طريق خاصة بفرع البطاطا تهدف إلى ضبط السوق والتصدير لهذه المادة.

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان نشر يوم أمس الإثنين، أن خارطة القطاع الخاصة لفترة 2020-2024 تولي أهمية خاصة لفرع البطاطا.

وأضاف ذات الوزارة أن فرع البطاطا، على اساس انتاج سنوي يقدر ب 5. 4 مليون طن منها أكثر من 350000 طن من البذور، يمنح معامل استهلاك يقدر بـ 100 الى 110 كلغ للفرد سنويا فضلا عن استحداثه لأزيد من 60.000 منصب عمل مباشر.

وحسب وزارة الفلاحة فإنه تم تحديد الطريقة كهدف لترشيد النفقات العمومية و تقليص الواردات، بشكل يضمن ضبط السوق وتموين وحدات التحويل والتصدير.

وأشارت وزارة الفلاحة أن سيتم “تحديد وارادات البذور فقط لحاجيات برنامج التكثيف للأنواع المحمية”.

ذكر المصدر بأن البذور المنتجة محليا تغطي ما معدله 80 بالمئة من حاجيات مختلف برامج الغرس فيما تتم تكملة الباقي بالاستيراد.