وزارة الفلاحة: عدة إجراءات لتوفير مخزون كافي من المواد الأساسية في رمضان

أكد المستشار بوزارة الفلاحة ميلود تريعة، أن الوزراة اتخذت عدة إجراءات لضمان وفرة المواد الأساسية في رمضان. حيث هناك مخزون كافي من المواد الأساسية خاصة الحبوب طيلة الشهر الفضيل.

وأشار تريعة خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة تحسبا لشهر رمضان، هو توفير مخزون كافي من الحبوب حتى نهاية سنة 2023. وهو كذلك بالنسبة للحبوب الجافة ولبودرة الحليب الموجه لإنتاج الحليب المدعم. مبرزا انه سيتم ضبط كل الترتيبات لتوفير مخزون كافي وكبير من اللحوم سواء البيضاء أو الحمراء وكذا الخضر والفواكه.

وأكد مستشار وزارة الفلاحة، أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة لقطاع الفلاحة كونه يعوّل عليه في المساهمة الكبيرة في ترقية الإقتصاد الوطني. مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة يشهد حاليا قفزة نوعية خاصة في سنة 2022. رغم التغيرات العديدة التي مر بها العالم من تقلبات مناخية واضطرابات جيوسياسية.

وفي معرض حديثه عن مخرجات مجلس الوزراء، قال المتحدث ذاته أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان وفرة المنتوجات الفلاحية ومواصلة النشاط الفلاحي. حيث من ضمن التوصيات تنظيم ورشات تقنية بإشراك جميع المهنيين. حيث هناك أكثر من 400 خبير في هذا المجال .

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