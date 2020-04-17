وزارة الفلاحة.. عصرنة معاهد البحث الفلاحي قصد تعزيز الأمن الغذائي

قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإطلاق عملية عصرنة وتعزيز قدرات معاهد البحث الفلاحي بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتنويع الإقتصاد الوطني.

وأفادت وزارة الفلاحة، في بيان لها، أنه تم تقديم الخطوط العريضة لهذا الإجراء من قبل وزير القطاع، خلال اجتماع له مع الإطارات المركزية والمحلية ومدراء الهيئات التقنية والبحثية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف بيان الوزارة، الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الإجراء تم تجسيده عن طريق توقيع اتفاقية بين وزارتي الفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت ذات الوزارة، أن الإجراء سيسمح بتحديد الباحثين الناشطين في الهيئات التقنية والاجتماعية والاقتصادية والبحثية التابعة لقطاع الفلاحة.

وأكدت وزارة الفلاحة، انه توجد حاليا 6 وحدات بحث أنشئت لدى مؤسسات عمومية للدعم التقني والعلمي مهمتها رصد الآفات الفلاحية وحماية المحاصيل وتحسين الإنتاج والانتاجية ونوعية منتوجات الأشجار والكروم.