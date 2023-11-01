وزارة الفلاحة.. عقارات جديدة للراغبين في الاستثمار

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأربعاء، عن فتح وعاء عقاري جديد، للمستثمرين المهتمين بالزراعات الإستراتيجية في الولايات الجنوبية. حيث جاء في بيان القطاع “تعلن وزارة الفلاحة من خلال ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحرواية ODAS. والديوان الوطني للأراضي الفلاحية ONTA كل المستثمرين المهتمين بالزراعات الإستراتيجية في الولايات الجنوبية عن فتح وعاء عقاري جديد” .

وبالنسبة لديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوي ODAS تم تحديد وعاء عقاري. بمساحة إجمالية تقدر بـ 163.999 هكتار لـ 30 محيط موجه للمستثمرين عبر 10 ولايات

أما للمهتمين بالحصول على قطع أراضي فلاحية للاستصلاح في إطار حق الامتياز، فإنه سيتم الإعلان عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ONTA عن الوعاء العقاري. الذي تم تحديده بمساحة إجمالية تقدر بـ 13.574 هكتار لـ39 محيط عبر أربع ولايات .

كما دعت وزارة الفلاحة، كل الراغبين في الاستثمار الفلاحي، إلى الشروع في التحضير للملفات تحسبا لإطلاق الإشعار عن المحفظة العقارية الجديدة و هذا ابتداء من أول نوفمبر 2023