وزارة الفلاحة: عقد إجتماع لبحث إجراءات إستقرار فرع تربية الدواجن

نظّمت وزارة الفلاحة إجتماع عمل حول فرع تربية الدواجن مطلع هذا الأسبوع، من أجل تحقيق الإستقرار في مختلف فروع هذا القطاع.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع خصص لدراسة الوضعية الحالية للفرع، وشارك فيه أعضاء من المجلس الوطني المهني لفرع تربية الدواجن.

وأكد المصدر، أنه تم التطرق إلى ضبط سوق اللحوم البيضاء ووفرة المدخلات البيولوجية، سيما الصيصان المنتجة لإستقرار الانتاج الوطني.

وأوضح البيان، أن المتدخلين أجمعوا على ضرورة تكثيف العمل الجواري في أرض الميدان، لمتابعة وضعية الفرع عن كثب.

خاصة المتابعة الصحية للحظائر والتموين بالمدخلات، بالتشاور مع الفاعلين من بينهم المجلس الوطني المهني لفرع تربية الدواجن.

كما تقرر مواصلة التشاور مع مختلف الفاعلين في هذا الفرع، عبر ورشات عمل منتظمةلتعزيز المكتسبات والحفاظ وإدامة تنظيم الفرع.