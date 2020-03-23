وزارة الفلاحة.. عملية تموين السوق بمادة البطاطا لا تزال مستمرة لكسر الإحتكار

الوطني
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وزارة الفلاحة.. عملية تموين السوق بمادة البطاطا لا تزال مستمرة لكسر الإحتكار
بقلم فوزية مسعدي

أعلن الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم عن الإستمرار في تموين السوق الوطنية بكميات كبيرة من مادة البطاطا وذلك لكسر المضاربة.

وأفاد الديوان، اليوم الإثنين في بيان له، أنه ونظرا للإرتفاع الفاحش لأسعار مادة البطاطا نهاية الأسبوع الماضي، فإن عملية تموين السوق بهذه المادة الواسعة الإستهلاك لا تزال متواصلة.

وأضاف الديوان ان عملية التموين شملت 21 سوقا عبر مختلف الولايات منها 14 سوق جملة.

وأكد الديوان أنه تم استحداث 25 نقطة بيع مباشرة للمستهلك النهائي، بسعر تراوح بين 30 إلى 40 دج للكلغ الواحد..

كما تعهد الديوان بأن إطاراته سيضلون ساهرين على ضبط السوق وكسر الإحتكار والمضاربة، خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد.


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