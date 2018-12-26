وزارة الفلاحة عن “طاعون الأغنام”: اللحوم الموجودة في الأسواق صالحة للإستهلاك

طمأن مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، قدور هاشيمي كريم، المواطنين، حول استهلاك اللحوم التي تباع في المجازر.

وأوضح هاشيمي قدور، خلال استضافته في قهوة وجورنان، اليوم الأربعاء، أن مرض “المجترات الصغيرة” أو ما يعرف بـ”طاعون الأغنام”، لا ينتقل الى الإنسان.

وأضاف المتحدث، أن كل اللحوم التي تباع في هذه الفترة على مستوى المجازر، صالحة للإستهلاك.

وأشار قدور هاشيمي، إلى أن في حالة الشك عند شراء الغنم، يمكن الاتصال بالبيطري واستشارته.

وقال ضيف الحصة، إن ” طاعون الأغنام لا يشكل أي خطر للإنسان”.