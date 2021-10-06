وزارة الفلاحة: فقدان مليون “كتكوت” بسبب أنفلونزا الطيور خلال 6 أشهر

كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة، صالح شواكي، أن شعبة الدواجن مرت بمرحلة صعبة بسبب فيروس أنفلونزا الطيور، خلال السداسي الأول للسنة الجارية. حيث تم إحصاء فقدان مليون كتكوت أو ما يسمى بأمهات الدجاج.

وأضاف الأمين العام، أن إنفلونزا الطيور، زاد من تداعيات الأزمة الصحية. مما أدى إلى إضطرابات في سلاسل الإنتاج لمختلف الشعب ومن بينها تربية الدواجن”. مشيرا إلأى أن الأزمة الصحية أدت إلى إرتفاع محسوس في أسعار عوامل الإنتاج في الأسواق العالمية. خصوصا فيما يتعلق بالأعلاف و المواد الأولية كالذرة والصويا.

وأشار شواكي، إلى أن هناك مؤشرات ومعطيات رقمية تطمئن بتوفر عوامل الإنتاج. خاصة فيما يتعلق بكتاكيت الأمهات على مستوى السوق الوطنية. التي تغطي 30 بالمائة من الإحتياجات فيما يتم استيراد الباقي، مشيرا الى تسجيل وفرة في كميات الاعلاف في السوق الوطنية. بالإضافة إلى الشروع في برنامج إنتاج الذرة الصفراء في المناطق الجنوبية للوطن تجسيدا لورقة طريق القطاع المسطرة لفترة 2020-2024.

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