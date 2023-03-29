وزارة الفلاحة: مباشرة السقي التكميلي للحبوب باستعمال أجهزة مقتصدة للمياه

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن الفلاحين الذين يملكون مصادر مياه قابلة للإستغلال عليهم مباشرة السقي التكميلي.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فإن العملية جاءت في إطار متابعة برنامج السقي التكميلي للحبوب لموسم 2022/2023. ونظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية في تأمين إنتاج الحبوب بالنسبة للمناطق الشمالية للبلاد. خلال هذه الفترة الحساسة من الموسم. وحرصا على بلوغ الأهداف المسطرة في إنتاج الحبوب ولتفادي الآثار السلبية للإجهاد المائي.

كما أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية كافة منتجي الحبوب على مستوى الولايات الشمالية والذين يملكون مصادر مياه قابلة للإستغلال. بمباشرة عملية السقي التكميلي، بمقدار يتراوح بين 30 و40 ملم. مع مراعاة استعمال أجهزة السقي المقتصدة للمياه.

وأشارت الوزارة إلى التقرب من أقسام الفروع الفلاحية للدائرة، و كذا المحطات الجهوية للمعهد الوطني للأراضي، السقي و صرف المياه (INSID) للمزيد من المعلومات.