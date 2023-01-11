وزارة الفلاحة: ندرة المياه لا تنذر بالخطر على زراعة الحبوب

كشف علي زوبار مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه من الممكن اللجوء لاستخدام الري التكميلي لزراعة الحبوب. من أجل مواجهة ندرة المياه والحفاظ على هذه الزراعة. مؤكدا أن الوضع المائي لا ينذر بالخطر بالنسبة للحبوب.

وقال زوبار، في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن الري التكميلي هو فرصة لإنقاذ موسم الحبوب وتمكين الحبوب من النمو. مشيرا إلى أن الوضع لا ينذر بالخطر بالنسبة للحبوب. مضيفا أنه في الموسم الفلاحي الماضي، كان هناك نقص في تساقط الأمطار شهري ديسمبر وجانفي. كما سمحت الأمطار في شهري مارس وأفريل بنمو الحبوب وضمان محصول جيد بأكثر من 40 مليون قنطار.

وأوضح زوبار أن المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه (INSID). يراقب الوضع عن كثب ويصدر نشرات تحذيرية للطقس خاصة بكل منطقة”. بالإضافة كذلك إلى أنه في كل مرة تكون هناك حاجة، يتم تشغيل الري التكميلي”. كما أشار أيضا إلى أنه حسب توقعات الطقس، ينتظر هطول الأمطار ابتداء من 15 جانفي الحالي”.

من ناحية أخرى، و خلال تطرقه إلى التحضيرات لشهر رمضان 2023، أكد المسؤول توفر مخزون كاف من مختلف المنتوجات الزراعية. مشيرا إلى أن الدولة قد دأبت على تشكيل مخزونها الأمني من المنتجات الغذائية. مضيفا أن المخزون يتكون أساسا من الحبوب ومسحوق الحليب. وهو متوفر ومن المفروض ان يضمن الشروط المطلوبة لمدة شهر دون توتر على هاذين المنتوجين.

كما أن هناك مخزون استراتيجي من البطاطا، مقداره 40 ألف طن، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية للبيوت البلاستيكية “المتوفرة بكميات كبيرة”. مشيرا إلى أهمية آلية البيع المباشر لمكافحة المضاربة وتمكين المستهلكين من التموين بأسعار معقولة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور