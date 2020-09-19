وزارة الفلاحة: ندوات حول تنمية محصول “السلجم الزيتي”

أعلن المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة “ITGC” عن الشروع في عقد ندوات واجتماعات حول تنمية محصول “السلجم الزيتي”.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الفلاحة على فايسبوك أن الوزير كلف مدير المعهد بصفته المسؤول عن مشروع تنمية محصول السلجم الزيتي “Colza “.

المشروع يدخل في إطار خريطة طريق وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص تنمية الزراعات الاستراتيجية ومنها المحاصيل الزيتية، والمنبثقة عن سياسة الدولة المسطرة للقطاع الفلاحي، وذلك باجتماع مختلف الفاعلين من مديريات المصالح الفلاحية، الغرف الفلاحية، المهنيين وممثلي الوزارة الوصية والمؤسسات ذات الصّلة بهدف تزويد الفلاحين بالمعلومات اللازمة حول محصول السلجم الزيتي وعرض المقاربة العملية والاستراتيجية المسطرة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

حيث من المقرر، حسب خطة الطريق تجسيد 3000 هكتار من السلجم الزيتي كحد أدنى هذا الموسم، وهذا لأجل الحد تدريجيا من استيراد الزيوت الغذائية، والإسهام في توفير الأعلاف.