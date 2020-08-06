وزارة الفلاحة: نقاط تخزين الحبوب مفتوحة أمام الفلاحين حتى نهاية سبتمبر

أفاد الديوان الجزائري المهني للحبوب، أن نقاط تخزين الحبوب ستبقى مفتوحة للفلاحين إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن الديوان في بيان له، نشرته وزارة الفلاحة على حسابها الرسمي على الفايسبوك، لكافة فلاحي شعبة الحبوب أن نقاط جمع محاصيل حملة الحصاد والدرس للموسم الحالي ستبقى مفتوحة لغاية 30 سبتمبر المقبل، مضيفا أن الإجراء يهدف إلى السماح للفلاحين بدفع منتجاتهم من الحبوب لدى نقاط التخزين.

وأوضح الديوان، أنه بالنسبة للفلاحين الذين يفتقرون لوسائل النقل يمكن أن تتكفل تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بنقل محاصيلهم من مزارعهم إلى نقاط التسليم.

وأضاف البيان، أن وزارة الفلاحة توقعت أن تشهد الجزائر وفرة في منتوج الحبوب خلال حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم ببلوغه 56 مليون قنطار.