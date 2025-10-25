وزارة الفلاحة: هبة شعبية لإنجاح تحدي غرس مليون شجرة

شهدت مختلف ولايات الوطن، هبة شعبية غير مسبوقة للمشاركة في الحملة الوطنية للتشجير التي انطلقت صباح اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 المصادف لليوم الوطني للشجرة، والتي تهدف إلى غرس مليون شتلة تحت شعار “خضراء بإذن الله”.

وأشرف ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، من على الانطلاقة الرسمية للحملة من بلدية “آيت عقواشة”. دائرة الأربعاء ناث إيراثن، بهدف إعادة إحياء الفضاءات التي مستها الحرائق خلال صائفة 2021.

وأكدت وزارة الفلاحة ، أن هذه الحملة المنظمة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من خلال المديرية العامة للغابات. بالتعاون مع جمعية الجزائر الخضراء وصاحبها فؤاد معلى، والتي تهدف إلى غرس مليون شجرة خلال يوم 25 أكتوبر 2025. المصادف لليوم الوطني للشجرة، عرفت هبة جماهيرية غير مسبوقة من جميع ولايات الوطن.

حيث انضم إليها كل الفاعلين من مؤسسات عمومية وخاصة، جمعيات، هيئات تربوية وتعليمية، ومواطنون وعائلات انخرطوا بقوة. في هذه المبادرة، مما يؤكد مستوى وعي المجتمع الجزائري بأن حماية الغابة والفضاءات الخضراء مسؤولية مشتركة بين الجميع.

وتحضيرًا لهذه الحملة، قامت المديرية العامة للغابات بتحضير مليون شتلة تتناسب مع طبيعة كل منطقة، من بينها 130,000 شجرة مثمرة.

كما أشارت الوزارة، أن عملية الغرس متواصلة إلى غاية تحقيق هدف المليون شجرة، وأوضحت أن الإحصائيات الأولية. تشير إلى أنه سيتجاوز عدد الأشجار بكثير هذا الرقم، نظرًا للهبة الشعبية غير المسبوقة لإنجاح هذا التحدي الوطني.

