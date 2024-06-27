وزارة الفلاحة: هذه طريقة إنتقال مرض “الجلد العقدي” لدى الأبقار

قالت المديرة الفرعية المكلفة بتعزيز قدرات المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ليلى رمضاني. أن مرض “الجلد العقدي” عند الأبقار لا ينتقل إلى الانسان .وأنه ينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق الحشرات على غرار البعوض والذباب القارض والقراد.

وأشارت رمضاني، خلال استضافتها في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الثانية. إلى أن أعراض المرض التي تختلف من حيوان الى آخر فبعض الحيوانات لن يظهر عليها أي أعراض. فيما يمكن أن نسجل إرتفاع درجة حرارة الحيوان إلى غاية 41 درجة لمدة أسبوع في بعض الحالات الحادة. كما يفقد الحيوان الشهية ويكون في حالة خمول وتظهر عليه بعض العقد تكون أحجامها مختلفة رمادية اللون. مسطحة على مستوى الرأس والرقبة والأطراف والضرع والأجهزة التناسلية. وفي العقد اللمفاوية التي تتضخم بسببها ويزيد إفراز اللعاب وتورم وانتفاخ في الجلد.

كما أكدت أن بعض الحالات الحادة تؤدي إلى موت الحيوان. وعقم مؤقت لدى الثيران وتصبح جلودها غير صالحة للتصنيع حتى بعد شفاء الحيوان.

وبتطرقها إلى سبل محاربة هذا المرض أوضحت المديرة الفرعية المكلفة بتعزيز قدرات المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. أن الأمر يستوجب التحكم في ثلاث عوامل أساسية. أولها يتعلق بحركة الحيوانات، العامل الثاني هو التحكم في الحشرات والعامل الثالث هو سرعة التبليغ”.

وشددت رمضاني على ضرورة الوقاية لكي يحمي الفلاح حيواناته ويساعد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للحد من إنتشار المرض. إذ يجب على الفلاح أن لا يدخل حيوانات جديدة مجهولة قبل عرضها على الطبيب البيطري. للتأكد من عدم إصابتها وعزلها عن باقي القطيع. كما يجب تجنب نقاط شرب الحيوانات المشتركة.