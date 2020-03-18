وزارة الفلاحة: هذه نقاط بيع البطاطا في العاصمة بـ 40 دينارا للكلغ

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن وضع نقاط بيع لمادة البطاطا المخزنة من اجل ضبط الاسعار على مستوى العاصمة.

وحسب بيان الوزارة فإن عملية التسويق ستتم مباشرة للمواطن على مستوى 4 نقاط بيع بالعاصمة وهي حسين داي، باب الواد، عين البنيان وبوشاوي.

وجاء هذا الإجراء لمواجهة المضاربة بعد تسجيل ارتفاع أسعار البطاطا إلى أكثر من الضعف وسيتم بيعها بسعر 40 دينارا للكلغ.

وتعتبر هذه المرحلة الاولى من التموين وتشمل 1400 طن من مخزون البطاطا.

فيما ستجرى المرحلة الثانية من هذه العملية بكل من ولايتي وهران وسطيف.

عملية التسويق ستتم مباشرة للمواطن على مستوى 4 نقاط بيع بالعاصمة