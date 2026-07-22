وزارة الفلاحة: 1550 حريقاً مست الغابات والمحاصيل الزراعية خلال 12 يوماً

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن تسجيل 1550 حريقاً مست الغابات والمحاصيل الزراعية والنخيل والتكوينات النباتية عبر 34 ولاية، خلال 12 يوماً فقط، وذلك في ظل موجة الحر الشديدة التي لا تزال تشهدها البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن موجة الحر المتواصلة إلى غاية اليوم، وما رافقها من ارتفاع حاد في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية ساهمت في تسارع انتشار ألسنة اللهب، إلى جانب العامل البشري، أدت إلى تسجيل هذه الحرائق، من بينها 383 حريقاً طال الفضاءات الغابية.

وأضاف البيان أن هذه الوضعية تشكل اختباراً حقيقياً لصمود وتفاني قطاع الغابات، الذي لا يزال يقف في الصفوف الأمامية دفاعاً عن الثروة الغابية الوطنية، وهو ما يستدعي تعبئة قصوى ومتواصلة لفرق التدخل في ظل استمرار الظروف المناخية الصعبة، جنباً إلى جنب مع مصالح الحماية المدنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي.