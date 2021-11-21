وزارة الفلاحة: 350 ملف للإستثمار في الزراعات الصناعية بالجنوب

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه تم إلى غاية اليوم إيداع 350 ملفا إستثماريا لدى ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية منذ تفعيله شهر مارس 2021.

وأضافت وزارة الفلاحة عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه تم قبول 120 مشروعا. كما تم تسليم مساحة اجمالية تقدر بـ 80 ألف و750 هكتارا لأصحاب هذه المشاريع على مستوى خمس ولايات جنوبية.

وأشارت الوزارة، إلى أنها سخرت ستة محيطات من ضمن السبعة المقترحة من طرف الديوان تم تسليمها كليا. كما أن إيداع ملفات الإستثمار كان عن طريق المنصة الرقمية للديوان. مما سمح لمتعاملين جزائريين مقيمين في الخارج من الحصول على أوعية عقارية لإنجاز مشاريعكم.

وكشفت الوزارة في ذات السياق، أن الحقيبة العقارية التي طرحها الديوان من أجل الإستثمار في الزراعات الصناعية بلغت 500 ألف هكتار.

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