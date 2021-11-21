وزارة الفلاحة: 350 ملف للإستثمار في الزراعات الصناعية بالجنوب
كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه تم إلى غاية اليوم إيداع 350 ملفا إستثماريا لدى ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية منذ تفعيله شهر مارس 2021.
وأضافت وزارة الفلاحة عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه تم قبول 120 مشروعا. كما تم تسليم مساحة اجمالية تقدر بـ 80 ألف و750 هكتارا لأصحاب هذه المشاريع على مستوى خمس ولايات جنوبية.
وأشارت الوزارة، إلى أنها سخرت ستة محيطات من ضمن السبعة المقترحة من طرف الديوان تم تسليمها كليا. كما أن إيداع ملفات الإستثمار كان عن طريق المنصة الرقمية للديوان. مما سمح لمتعاملين جزائريين مقيمين في الخارج من الحصول على أوعية عقارية لإنجاز مشاريعكم.
وكشفت الوزارة في ذات السياق، أن الحقيبة العقارية التي طرحها الديوان من أجل الإستثمار في الزراعات الصناعية بلغت 500 ألف هكتار.
طالع أيضا
مدير ديوان تطوير الزراعات الصحراوية لـ “النهار”: “52 ألف هكتار مُنِحت للمستثمرين في الصحراء”
وزارة الفلاحة: “52 ألف هكتار مُنِحت للمستثمرين في الصحراء”
تسلّم ديوان تطوير الزراعات الصحراوية، أزيد من مائتي ملف من أجل الاستثمار في الصحراء الجزائرية في المجال الفلاحي، منها 2 ملفا تمّت دراستها والموافقة عليها مقابل تسليم أراضٍ تزيد مساحتها عن خمسين ألف هكتار.
وقال المدير العام لديوان تطوير الأراضي الصحراوية، سليمان حناشي، في تصريح خص به “النهار”، إن مصالحه قادرة على توفير خمسمائة ألف هكتار من المحيطات في الصحراء وتسخيرها لفائدة الراغبين في الاستثمار في القطاع.
وأشار إلى أن المساحات المتوفرة حاليا تقدر بمائة وأربعة وثلاثين ألف هكتار. تم من مجملها تسليم 52 ألف هكتار. مؤكدا على أن الديوان الذي يترأسه، يعطي الأولوية في الموافقة على الدراسات التي يرغب أصحابها الاستثمار في الشعب الاستراتيجية. على غرار القمح والذرى والأعلاف والمنتوجات الزيتية “الصوجا والسلجم” والشمندر السكري والفول السوداني. إلى جانب زراعات أخرى تشمل النخيل والخضروات والزيتون.
وسيكون بإمكان المستثمرين إنشاء مصانع تحويلية حسب القدرات والإمكانات المتوفرة، سواء بصفة فردية أو بالتنسيق مع الفلاحين المحيطين به “بإمكان المستثمر أن يكون منتجا ومحوّلا في نفس الوقت. وإن لم يستطع، ينسّق مع الفلاحين المحيطين به”.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp