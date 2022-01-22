وزارة المالية: آخر أجل للايفاء بالالتزامات الجبائية الخميس المقبل

حددت وزارة المالية اليوم تاريخ 27 جانفي الجاري آخر أجل للايفاء بالالتزامات الجبائية الخاصة بالتصريح وكذا الدفع. وهذا عوض الـ 20 جانفي2022.

وحسب بيان الوزارة انه “في اطار اجراءات الوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا ومن أجل مرافقة أفضل لدافعي الضرائب في الايفاء بالتزاماتهم الجبائية الخاصة بالتصريح والدفع التي انتهت آجالها يوم الـ 20 جانفي 2022.

وبهذا تعلم الوزارة المعنيين بهذا الاجراء أن الآجال المحددة آنفا قد تم تمديدها الى غاية يوم الـ27 جانفي 2022 “.