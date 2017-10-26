وزارة المالية.. الجباية العادية لا تزال هشّة

أفاد المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، محمد غانم، أن الجباية العادية تعرف تطورا منذ 2008 بنسبة 13,91 % سنويا.

وهذا مقارنة بالجباية البترولية والتي تقدر نسبة تطورها السنوية بـ0,24%/ السنة، الا أن الجباية العادية تبقى هشة رغم هذا التطور.

أوضح محمد غانم، ذلك أنّ 57 في المائة من ايراداتها ناتجة عن الضريبة على الدخل والضريبة على الاستيراد.

وفي عرضه لمضمون المواد المعدلة بموجب قانون المالية 2018 في شقه المتعلق بالمحاسبة، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني،

أوضح نفس المسؤول أن الوزارة الوصية بصدد انتهاج مجموعة من الاجراءات في اطار الاستراتيجية الجديدة ترمي إلى تعزيز ايرادات الجباية العادية.