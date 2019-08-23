وزارة المالية تحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي

حددت وزارة المالية قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل البرية من النطاق الجمركي وذلك بمرسوم قرار نشر في الجريدة الرسمية.

وبيّن القرار قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والكميات المعفاة و الأجزاء المعنية من المنطقة البرية من النطاق الجمركي.

وحدد القرار البضائع المعنية ، وهي الخيول والحمير والبغال الحية و حيوانات حية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال.

كما تشمل القائمة التي حددتها وزارة المالية حليب الغبرة ونباتات النخيل والبقوليات والتمور والحبوب ودقيق الحنطة و سميد الحنطة.

إضافة إلى زيتيي الصويا وعباد الشمس السكر الأبيض وحليب الأطفال وعجائن غذائية والكسكس باستثناء تلك المحضرة أو المطهية .

إلى جانب التبغ وبدائل التبغ المصنعة والاسمنت، ومنتجات صيدلانية موجهة للطب البشري أو الحيواني باستثناء الكميات المبررة والموجهة للاستهلاك الشخصي.

وجلود خامة وعيدان ومشكلة بالأسطوانات بالحرارة بشكل لفات غير منتظمة اللف من حديد أو من صلب غير مخلوط و أخرى.

وتضاف إلى هذه البضائع، القضبان من الحديد أو من الصلب غير مخلوط أو اسطوانات الخرسانة وإطارات مطاطية جديدة.

بالاصافة لأجهزة تكييف الهواء من نوع سبليت سيستم وثلاجات و مجمدات وتلفاز وأجهزة استقبال تلفزيونية.

كما حمل القرار قائمة البضائع غير المعينة بأي إعفاء على غرار المرجان بأشكال مختلفة.

و سبائك من زنك و نفايات و خردة من زنك و مساحيق و سبائك من رصاص و نفايات و خردة من رصاص أيضا.

وسبائك و مساحيق من نحاس و نفايات و خردة من نحاس، وكذا سبائك ومساحيق من الومنيوم ونفايات من خردة الومنيوم

السماح بنقل كميات محددة من الوقود في الولايات الحدودية الجنوبية فقط

أما بالنسبة للوقود، حدد الكمية المعفاة من رخصة التنقل بـ 50 لتر للمازوت و90 لتر للبنزين، وذلك بالمنطقة البرية الجنوب.

في حين أن هذه المادة غير معينة بأي إعفاء في منطقتي الشرق و الغرب.

و تم تحديد المناطق المعنية برخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي حسب الولايات المرتبطة بها

حيث أن منطقة الغرب تضم ولايتي تلمسان والنعامة، في حين أن منطقة الشرق تضم ولايات الطارف وتبسة وسوق أهراس والوادي.

أما منطقة الجنوب فهي تضم كل من بشار و تندوف و أدرار و تمنراست وورقلة و اليزي.