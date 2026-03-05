وزارة المالية تحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها

أصدرت وزارة المالية قرارا يحدّد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها.

ووفقًا للعدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 17، تهدف هذه البوابة إلى نشر وتبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية.

وأكد القرار أن وزارة المالية تضمن تسيير محتوى البوابة، بصفتها المسير الوظيفي للنظام.

ويتم تحميل وثائق الدعوة إلى المنافسة مجانا عبر البوابة من قبل المتعاملين الاقتصاديين.

وتضمن هذه البوابة الإلكترونية سلامة وسرية الوثائق المتبادلة بالطريقة الإلكترونية.

ولمزيد من التفاصيل، اضغط على الرابط: الجريدة الرسمية