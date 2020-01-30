وزارة المالية تقاضي المدير السابق ورئيس مصلحة بمديرية الضرائب في معسكر

قررت وزارة المالية إحالة ملف المدير السابق لمديرية الضرائب في ولاية معسكر والذي أنهيت مهامه قبل نحو شهر على القضاء بمعية رئيس مصلحة تم توقيفه من منصبه منتصف هذا الأسبوع بناءً على تحقيقات أعدتها لجنة تفتيش خاصة موفدة من طرف الوزارة الوصية.

ويأتي ذلك تبعا للتداعيات التي أفرزتها قضية التستر عن حجم التهرب الضريبي لأحد رجال الأعمال.

وكانت الوزارة قد أظهرت شكوكها حيال التعامل غير الجدي لملف المتابعة الجبائية لرجل الأعمال من طرف مديرية الضرائب كون أن مسؤولها السابق إنكب على إرسال تقارير زائفة مصرح بها و مذيلة بتأكيدات على أن المديرية تتابع التحصيل الضريبي لرجل الأعمال بشكل عادي.

تقرير لجنة التحقيق كان بمثابة السند لاتخاذ قرار إنهاء مهام المدير الولائي إلى حين اتخاذ قرار مماثل يقضي بإنهاء مهام رئيس مصلحة بذات المديرية كون أن المدير السابق يكون قد برر مضامين التقارير الجبائية بالإستناد إلى عمل إداري أعده رئيس المصلحة المذكور .