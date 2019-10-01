وزارة المالية تلزم مركبي الهواتف النقالة والأجهزة الكهرومنزلية بتغيير نظام الدفع خلال الإستيراد

ألزمت وزارة المالية مركبي الهواتف النقالة والأجهزة الكهرومنزلية بتغيير نظام الدفع المعمول به في عملية الإستيراد.

ووفقا للتعليمة الصادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رقم 189، فإن الإجراء الجديد ينص على عدم الدفع كاش وضرورة الحصول على آجال الدفع تتراوح بين 9 إلى 12 شهرا.

من جهتها دعت وزارة المالية كافة المتعاملين في هذا المجال للتعامل مع الشركات الوطنية لنقل البضائع لتخفيض التكلفة.

كما ألزمت البنوك باعتماد نظام FOB في الإستيراد أي تكلفة المنتوج بالدوفيز ومصاريف النقل والتأمين بالدينار.

وأضافت التعليمة، أن الإجراء يهدف لخفض فاتورة الواردات وتقليص تآكل احتياطي الصرف.