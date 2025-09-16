وزارة المالية توظف في هذه المناصب 

أعلنت وزارة المالية عن مسابقة توظيف في عدة مناصب بمديرية الموارد البشرية وفقاً للشروط والمؤهلات المطلوبة لكل منصب.

ووفقا للوزارة، سيتم فتح 23 منصبا بمديرية الموارد البشرية موزعين كما يلي:

مهندس دولة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال: 5 مناصب للحاصلين على شهادة مهندس دولة أو ما يعادلها في تخصصات مثل: الاتصالات، الإعلام الآلي، الإنترنت، الشبكات، والأنظمة الرقمية.

مهندس دولة في الإحصائيات: 10 مناصب للحاصلين على شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو ما يعادلها.

تقني سامي في الإعلام الآلي: 4 مناصب للمترشحين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي أو ما يعادلهما.

ملحق أمين محفوظات: منصبان (02) للحاصلين على شهادة ليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو ما يعادلها.

كاتب مديرية: منصبان (02) للحاصلين على شهادة أو دبلوم في الموارد البشرية، أو الأمانة المكتبية.

ويتضمن ملف التسجيل الوثائق التالية:

طلب خطي للمشاركة

صورة عن بطاقة التعريف الوطنية

صورة عن الشهادة أو المؤهل العلمي مع كشف نقاط المسار الدراسي

صورة عن شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية

استمارة معلومات تسحب من موقع المديرية العامة للوظيفة العمومية

شهادة إقامة للمقيمين في ولايات الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، أو المدية

آخر أجل لتقديم الملفات محدَّد بـ 15 يوم عمل من تاريخ نشر الإعلان.

ويتم إيداع الملفات أو إرسالها بالبريد إلى وزارة المالية، مديرية الموارد البشرية، عمارة أحمد فرنسيس، حي مالكي، بن عكنون - الجزائر.