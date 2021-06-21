وزارة المجاهدين: إجراءات قانونية ضد كل من يتجرأ على رموزنا الوطنية

أكدت وزراة المجاهدين وذوي الحقوق، رفضها الكامل وشجبها القاطع لأي سلوك أو تطاول أو تجاوز من شأنه محاولة المساس برموزنا الوطنية من نساء ورجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة 1 نوفمبر 1954.

وشددت الوزارة، عبر بيان لها اليوم الإثنين، على أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة.لا سيما من خلال التأسيس كطرف مدني في الدعاوي القضائية المرفوعة في هذا الشأن وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.

وتهيب الوزراة بأعضاء أسرة الإعلام أصحاب لحكمة والبصيرة أن يعززوا وعيهم بالرهانات التاريخية المطروحة.والتصدي لدعاة التلبيس والتدليس والتضليل الذين ينفثون سموم الحقد والضغينة.وينشرون خطاب الكراهية عبر منابر إعلامية لزعزعة مقومات الوحدة الوطنية.باعتبار أسرة الإعلام رافدا أساسيا من روافد الحفاظ على الذاكرة الوطنية بإسهامهم في توثيق أحداث تاريخنا الوطني ورموزه الأشاوس.

كما أشارت الوزارة، إلى المهام الرئيسية الجليلة المنوطة بالباحثين والمؤرخين والمختصين في مجال كتابة التاريخ وتدوينه بأقلام على نهج الوطنية.بأسلوب أكاديمي موضوعي اعتمادا على أدوات البحث العلمي الرصين.

وفي الأخير، أكدت الوزارة، إن رموز الوطن ستظل بطولاتهم وملاحمهم ماثلة في الأذهان منقوشة بمداد الفخر والإعتزاز في سجل التاريخ.وستبقى تضحياتهم راسخة في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال المتعاقبة يحفهم الثناء والإكبار والتقدير والتبجيل.وستظل إنجازاتهم صفحات مشرقة في سجل الخلود نقتبس من نورهم إشعاع النضال والكفاح من أجل خدمة الوطن وأداء الرسالة النبيلة تجاهه.