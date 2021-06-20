وزارة المجاهدين: الأمير عبد القادر قائد عسكري فذ ورجل دولة محنك

الوطني
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وزارة المجاهدين: الأمير عبد القادر قائد عسكري فذ ورجل دولة محنك
بقلم خالد زوبيري

وصفت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، الأمير عبد القادر بالقائد العسكري الفذ ورجل الدولة المحنك وبطل المقاومة الجزائرية.

وفي منشور لها عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، قالت الوزارة:”القائد العسكري الفذ ورجل الدولة المحنك، بطل المقاومة الجزائرية، المفكر النبيل والشاعر الملهم، الأمير عبد القادر بن محي الدين الشريف.”
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