وزارة المجاهدين: الأمير عبد القادر قائد عسكري فذ ورجل دولة محنك
وصفت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، الأمير عبد القادر بالقائد العسكري الفذ ورجل الدولة المحنك وبطل المقاومة الجزائرية.
وفي منشور لها عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك
، قالت الوزارة:”القائد العسكري الفذ ورجل الدولة المحنك، بطل المقاومة الجزائرية، المفكر النبيل والشاعر الملهم، الأمير عبد القادر بن محي الدين الشريف.”
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