وزارة المجاهدين: “الطيب زيتوني لا يملك غير الجنسية الجزائرية”

فنّدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، اليوم الإثنين، ما تمّ ادعاؤه بامتلاك الوزير الطيب زيتوني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية.

واستنكرت الوزارة في بيان رسمي لها على صفحتها في “الفايسبوك”، حملة التزييف التي تنتهجها بعض الأطراف للمساس بوزير المجاهدين وذوي الحقوق والتهجّم على شخصه عبر ادعاء امتلاكه جنسية غير الجنسية الجزائرية.

مضيفة بأنها تفنّد هذه الادعاءات الكاذبة التي ليس لها أي أساس من الصحة، مؤكدة بأن الوزير الطيب زيتوني لا يملك غير الجنسية الجزائرية الأصلية الأصيلة الموروثة أبا عن جد.



مشيرة بأن الوزير الطيب زيتوني يحمل الجنسية الجزائرية بكل فخر واعتزاز ولن تكون له أي جنسية أخرى اليوم وغدا وأبدا.

مضيفة بأنه حريص كل الحرص على صون وتخليد وتمجيد رموز ومآثر الذاكرة الوطنية والوفاء لأرواح شهداء جرائم الاستعمار الفرنسي المرتكبة في حق الشعب الجزائري من 1830 إلى 1962.