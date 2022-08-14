وزارة المجاهدين: المتحف الولائي للمجاهد بأفري أوزلاقن ببجاية لم تمسسه الحرائق

أصدرت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، اليوم الأحد، بيانا بخصوص الحرائق التي اندلعت بالمنطقة المحيطة بالموقع التاريخي الذي شهد انعقاد مؤتمر الصومام 20 أوت 1956، في غابة إفري أوزلاقن بولاية بجاية.

وأكدت الوزارة في بيانها، على أن المتحف الولائي للمجاهد بأفري أوزلاقن والمعلم التاريخي وكل ملحقاته لم تمسّها الحرائق ولم تتعرض لأي أضرار.

كما تشكرت ذات الهيئة مواطنات ومواطني قرية إفري اوزلاقن معقل الثورة وأرض الشهداء على مرافقتهم ومساهمتهم في دعم كل الجهود التي بفضلها تمت حماية هذا الموقع التاريخي والحفاظ عليه.