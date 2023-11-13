وزارة المجاهدين تحذّر.. فيديوهات تعالج مواضيع تاريخية بـ”المغالطات والمزايدات”

حذّرت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، اليوم الأحد. من إنتشار مقاطع فيديو تتطرق إلى “مواضيع تاريخية ذات حساسية تتطلب معالجتها من طرف باحثين مختصين”. وتقوم على نشر “مغالطات تصب في خدمة من يحاولون الإساءة لتاريخنا”.

وحسب بيان للوزارة، أفادت من خلاله أنه تمّ ملاحظة إنتشار مقاطع فيديو على بعض المواقع تتطرق إلى مواضيع تاريخية ذات حساسية تعد إستثناء في تاريخنا المجيد. مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ببعض نقاط الظل التي يجب أن تعالج في مخابر البحث الجامعية المختصة. من طرف باحثين أكاديميين ومختصين على دراية تامة بالسياقات التاريخية والقراءات المتجددة للتاريخ في إطار البعد الوطني الجامع.

ونبّهت الوزارة إلى ترويج مقاطع أخرى عبر صفحات التواصل الاجتماعي تمس بحرمة المؤسسات. من خلال اقتناص الفرص لنشر مغالطات ومعطيات غير صحيحة. معتبرة إياها مجرد مزايدات تصب في خدمة أجندات من يروّج للإساءة لتاريخنا ورموزه الأفذاذ أو لرفع نسب المشاهدة على هذه الصفحات. دون الوعي بخطورة ما ينشر وتأثيراته على رواد هذه الفضاءات الرقمية.

من جهة أخرى، دعت الوزارة النخب الشبانية إلى الإستلهام من نخب الأمس مع التركيز على القضايا الوطنية المعاصرة وتطوير الأدوات في فهم الحاضر واستشراف المستقبل. لأنه لا يحق لأي كان التهاون في المحافظة على أمانة الشهداء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور