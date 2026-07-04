وزارة المجاهدين تستقبل وفدا من طلبة الجالية الوطنية

حل اليوم السبت، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، عدداً من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من الطلبة المشاركين في الطبعة الأولى من البرنامج التكريمي المخصص للطلبة المتفوقين من أبناء الجالية الوطنية بالخارج، والمنظم من طرف وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

وكان في استقبال الطلبة المتفوقين إطارات الوزارة، حيث تلقى المشاركون شروحات حول مهام القطاع. ودوره في التكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق، وكذا الجهود المبذولة. في مجال رقمنة القطاع وصون الذاكرة الوطنية والحفاظ على الموروث التاريخي للثورة التحريرية المجيدة.

كما شملت الزيارة مكتبة الوزارة، أين اطلع أفراد الجالية على مختلف الإصدارات والمنشورات العلمية والتاريخية. التي يُشرف القطاع على إعدادها ونشرها، والرامية إلى توثيق الذاكرة الوطنية. وتعزيز المعرفة بتاريخ الجزائر ونضال شعبها، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء. والوفاء للوطن لدى أبناء الجالية الوطنية بالخارج، وتعزيز ارتباطهم بتاريخهم وهويتهم الوطنية.

يشار أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الرابعة والستين (64) لعيد الاستقلال. واسترجاع السيادة الوطنية، تحت شعار “الاستقلال… أمانة الأجيال”.

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