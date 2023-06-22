وزارة المجاهدين تطلق تطبيق تاريخ الجزائر عبر الهاتف النقال

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، عن اطلاق تطبيق “تاريخ الجزائر” عبر الهاتف النقال يوم 5 جويلية القادم، تزامنا مع إحياء الذكرى الـ61 لعيدي الاستقلال والشباب.

وقال ربيقة في لقاء جمعه برئيس المجلس الاعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن قطاعه سيطلق هذا التطبيق “بما يتماشى ومتطلبات الشباب التكنولوجية. وسعيا الى مد جسور التواصل بين الاجيال”.

مضيفا: “نريد من خلال هذا التطبيق الذي تم انجازه في إطار ستينية الاحتفال باستقلال الجزائر. تبليغ رسالة الجهاد الى كل الشباب الجزائري من خلال اعتماد أساليب تتأقلم مع متطلبات شباب اليوم”.

مبرزا أن الجميع بإمكانه “الاطلاع على جميع مراحل التاريخ الوطني ومعطياته من 1830 الى 1962. من خلال الهاتف الذكي بمنهجية وأسلوب راق ومبسط”.

وكانت وزارة المجاهدين قد اطلقت العام الماضي المنصة الرقمية “جزائر المجد” احتفالا بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.